Эти школы расположены в микрорайонах, находящихся в непосредственной близости к горам.

В нескольких школах Алматы отменены занятия для начальных классов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на и.о. начальника Управления образования города Ляззат Жылкыбаеву.

В частности, городское Управление образования временно приостановило занятия в школе № 50 микрорайона «Заря-Восток», в школе № 190 микрорайона «Нурлытау», а также в школах №88, №70 микрорайона «Казахфильм».

Кроме того, по решению Управления образования отменены занятия для начальных классов в школе №192 микрорайона «Карагайлы» Наурызбайского района и школе №7 аула Алатау Медеуского района.

По словам Ляззат Жылкыбаевой, эти школы расположены в микрорайонах, находящихся в непосредственной близости к горам.

«К примеру, в «Казахфильме» в пять часов утра стояла температура -29 градусов. В этой связи мы приняли решение в нескольких школах отменить занятия для начальных классов», - пояснила она.

Отметим, что руководитель пресс-службы ДЧС города Алматы Сандугаш Баймухамбетова отмечала, что при ветре в -25 градусах мороза необходимо отменять занятия в начальных классах школ города.

Серик Сабеков

Фото с сайта inform.kz