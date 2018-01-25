В КазНМУ назначен провост

Провостом (первым проректором КазНМУ) назначен Дайнюс Павалкис. Согласно новой структуре КазНМУ Дайнюс Павалкис будет курировать вопросы академической, научно-исследовательской и клинической деятельности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу минздрава РК.

Dainius Pavalkis родился 5 мая 1960 года, в городе Каунас, Литва.

В 1978 году закончил факультет общей медицины Каунасского Института медицины.

В 1990 закончил докторантуру Московского научно-исследовательского института проктологии (Россия) и Каунасский медицинский институт, Литва. Имеет степень доктора медицинских наук.

С января по сентябрь 1993 года работал ассистентом хирурга госпиталя Святого Марка, Лондон, Великобритания.

В 1995 году получил степень ассоциированного профессора в Каунасской Медицинской Академии, Литва.

В 1995 году был доцентом, Каунасской Медицинской Академии, Литва.

С сентября по октябрь 1995 года научным стажером в центре онкологии Memorial Sloan-Ketting (Нью-Йорк) и в клинике Lahey, Бурлингтон, штат Массачусетс.

С мая по июнь 1997 года интерн в университетской больнице AgiaSophia, Афины и в университетской больнице Erytheon, университетская больница Coimbros, Португалия.

В 2009 году профессор Каунасского медицинского университета, Литва.

С 1986 по 1993 год работал ассистентом хирурга в Каунасском институте медицины, Литва.

С 1993 по 1995 год работал главным ассистентом хирурга в Каунасской академии медицины, Литва.

С 1995 по 1997 год работал главным хирургом в больнице Каунасского медицинского университета и больницы KaunasRegion, Литва.

С 1997 по 2007 год занимал должность директора отделения хирургии Университетской больницы Каунас, Литва.

С 1997 по 2010 год был руководителем отделения коло-проктологии, департамента хирургии Университетской больницы Каунас, Литва.

С 2006 по 2012 год работал профессором департамента хирургии Университетской больницы Каунас, Литва.

С 2010 по 2011 годы занимал должностьдиректора департаментаобщей медицины Балтийско-американской больницы,Литва.

С 2010 по 2012 год работалпрофессором Литовского университета наук здоровья, Литва.

С 2012 по 2015 год занимал должность Министра образования и науки Литовской Республики.

С 2015 по настоящее время начальник отдела инноваций и развития клиники Каунас, Литва. Профессор хирургического факультета Литовского университета наук здоровья.

Член консультационной группы Европейской комиссии RISEHL, группа экспертов по исследованиям, инновациям и научной политике.ЧленSPH, Научная группа Европейской комиссии по вопросам здравоохранения. Советник мэра города Каунас.