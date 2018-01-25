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Российское судно исчезло в Японском море

25 января 2018, 11:05

На судне находился 21 человек. Их пока не обнаружили.

В России у берегов Приморского края в Японском море рыболовецкое судно "Восток" передало сигнал бедствия и пропало с радаров, сообщает ТАСС.

Вертолет Минобороны вылетел на поиски рыболовецкого судна "Восток", аварийный буй которого подал сигнал бедствия в Приморье утром в четверг. На борту траулера, по предварительным данным, находится 21 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"В 04:10 (по времени Астаны) в район поиска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолет Министерства обороны Ми-8 МТВ. О случившемся предупреждены все проходящие мимо суда", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по региону добавили, что на борту вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра находятся три спасателя, которые имеют специальную подготовку для ведения спасательных операций в подобных условиях. Кроме того, в Хабаровске приведен в готовность самолет Бе-200.

Собеседник уточнил, что Бе-200 отправится в Приморье с десятью спасателями на борту и со всем необходимым для поисковой операции снаряжением.

"Самолет вылетит по команде", - добавил собеседник агентства.

Позже стало известно, что судно "ФЕСКО-Диомид" нашло в районе поисков рыболовецкого судна "Восток" в Японском море два жилета, бытовой мусор, бочку и бухту швартового конца. Люди с судна не обнаружены.

Фото: Московский Комсомолец


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