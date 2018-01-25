Казахстан и Азербайджан развивают автомобильное сообщение

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты одобрили закон РК «О ратификации соглашения между правительством РК и правительством Азербайджанской Республики о международном автомобильном сообщении», передает корреспондент Zakon.kz.

«Это соглашение нацелено не только на развитие двусторонних перевозок между Казахстаном и Азербайджаном. Мы в последние 2-3 года видим большое увеличение транзитных перевозок через Азербайджан автомобильным транспортом в направлении Грузии и Турции. (...) В прошлом году мы завершили строительство порта Курык, там и железнодорожный, и автомобильный паром, то есть в направлении Азербайджана автомобильный поток грузовой будет значительно расти», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, представляя документ.

По его словам, учитывая выгодное географическое положение РК, активно ведется работа по развитию транзитного потенциала страны и привлечению грузопотоков в целях создания крупного логистического хаба в Центральной Азии.

«Так, на сегодняшний день заключены с 41 иностранным государством автомобильные соглашения, и данная работа продолжается. В 2016 году объем перевозок грузов автотранспортом между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 16%. Представленное соглашение устанавливает правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок между двумя странами, регламентирует виды автоперевозок и порядок установления квоты обмена бланками разрешений», - отметил глава ведомства.

Также реализация соглашения поспособствует дальнейшему развитию автомобильных перевозок между двумя странами, а также казахстанско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.

«Ратификация соглашения не повлечет за собой дополнительных бюджетных ассигнований», - заключил министр.

Ксения Давыдова