Казахстан и Индия расширят сотрудничество налоговых служб

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли соответствующий закон РК «О ратификации протокола между правительством Казахстана и правительством Республики Индия о внесении изменений и дополнений в конвенцию между правительством Казахстана и правительством Республики Индия об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении долгов на доход и на капитал и протокол, повершенные в Нью-Дели 9 декабря 1996 года», передает корреспондент Zakon.kz.

«Данный документ позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией, а также применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблений положениями конвенции», - сказал министр финансов РК Бахыт Султанов.

Кроме того, данный документ направлен на предотвращение налогового уклонения путем расширения сотрудничества налоговых служб по взысканию налоговыми органами задолженностей.

«Вместе с тем, протоколом внесены изменения в термин «Казахстан», актуализированы наименования казахстанских налогов, на которые распространяется конвенция, уточнены положения ряда статей. Концептуальные изменения касаются порядка образования постоянного учреждения резидентом при разведке природных ресурсов и оказания услуг таким нерезидентам на территории Казахстана. В частности, протоколом внесены изменения, позволяющие облагать налогом доходы нерезидента через 6 месяцев при разведке природных ресурсов или услуг, связанных с выполнением этих работ», - пояснил министр.

По его словам, действующая конвенция между двумя государствами была подписана 9 декабря 1996 года в Нью-Дели и ратифицирована 3 июля 1997 года. При этом он добавил, что протокол направлен на дальнейшее развитие сотрудничества налоговых служб обоих государств путем обмена информацией и пересмотр отдельных положений конвенций в части предоставления РК права на налогообложение отдельных видов доходов.

«Протокол предусматривает изменения в части уточнения или пересмотра вопросов налогообложения с учетом экономических интересов страны. В частности, внесены изменения и дополнения относительно постоянного учреждения, других доходов, а также, уточнены положения статьи, регулирующей определение резидентства в договаривающихся государствах», - уточнил глава Минфина.

Наряду с этим в целях предотвращения налоговых уклонений и расширения сотрудничества между налоговыми службами были внесены поправки в статьи, касающиеся обмена информацией, ограничения льгот и помощи в сборе налогов.

«Протокол гарантирует относительную стабильность налоговых отношений и предотвращает двойное налогообложение доходов, что позволит наладить более тесные экономические связи между двумя государствами», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: today.kz.