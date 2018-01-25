Казахстан и Индия расширят сотрудничество налоговых служб
Два государства наладят более тесные экономические связи между налоговыми службами.
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли соответствующий закон РК «О ратификации протокола между правительством Казахстана и правительством Республики Индия о внесении изменений и дополнений в конвенцию между правительством Казахстана и правительством Республики Индия об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении долгов на доход и на капитал и протокол, повершенные в Нью-Дели 9 декабря 1996 года», передает корреспондент Zakon.kz.
«Данный документ позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией, а также применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблений положениями конвенции», - сказал министр финансов РК Бахыт Султанов.
Кроме того, данный документ направлен на предотвращение налогового уклонения путем расширения сотрудничества налоговых служб по взысканию налоговыми органами задолженностей.
«Вместе с тем, протоколом внесены изменения в термин «Казахстан», актуализированы наименования казахстанских налогов, на которые распространяется конвенция, уточнены положения ряда статей. Концептуальные изменения касаются порядка образования постоянного учреждения резидентом при разведке природных ресурсов и оказания услуг таким нерезидентам на территории Казахстана. В частности, протоколом внесены изменения, позволяющие облагать налогом доходы нерезидента через 6 месяцев при разведке природных ресурсов или услуг, связанных с выполнением этих работ», - пояснил министр.
По его словам, действующая конвенция между двумя государствами была подписана 9 декабря 1996 года в Нью-Дели и ратифицирована 3 июля 1997 года. При этом он добавил, что протокол направлен на дальнейшее развитие сотрудничества налоговых служб обоих государств путем обмена информацией и пересмотр отдельных положений конвенций в части предоставления РК права на налогообложение отдельных видов доходов.
«Протокол предусматривает изменения в части уточнения или пересмотра вопросов налогообложения с учетом экономических интересов страны. В частности, внесены изменения и дополнения относительно постоянного учреждения, других доходов, а также, уточнены положения статьи, регулирующей определение резидентства в договаривающихся государствах», - уточнил глава Минфина.
Наряду с этим в целях предотвращения налоговых уклонений и расширения сотрудничества между налоговыми службами были внесены поправки в статьи, касающиеся обмена информацией, ограничения льгот и помощи в сборе налогов.
«Протокол гарантирует относительную стабильность налоговых отношений и предотвращает двойное налогообложение доходов, что позволит наладить более тесные экономические связи между двумя государствами», - заключил он.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: today.kz.
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