Судебные поручения в гражданском процессе

Судебное поручение - это процессуальное действие, предусмотренное в Гражданском процессуальном Кодексе Республики Казахстан (далее - «ГПК РК»), по сбору доказательств в другом городе, районе или государстве при помощи другого суда.

Судебное поручение является одним из способов сбора доказательств, находящихся на другой территории, в связи с чем суд, рассматривающий дело не может получить такие доказательства самостоятельно.

Судебные поручения можно подразделить на две группы: поручения в пределах территории Республики Казахстан и поручения в иностранном государстве.

Если вопросы обеспечения, сбора и исследования доказательств в порядке судебных поручений на территории Республики Казахстан регулируются нормами ГПК РК, то те же вопросы в порядке судебных поручений на территории иностранных государств регулируются в соответствии с положениями договоров об оказании правовой помощи по гражданским делам.

Например, на территории участников Содружества Независимых Государств судебные поручения производятся в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года, ратифицирована Законом Республики Казахстан от 10 марта 2004 года № 531-II).

Кроме того, Республика Казахстан заключила ряд двусторонних соглашений об оказании правовой помощи по гражданским делам. На сегодняшний день заключены двусторонние договора о взаимной правовой помощи по гражданским делам со следующими государствами: Грузия, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кыргызская Республика, Литовская Республика, Монголия, Исламская Республика Пакистан, Республика Узбекистан.

Судебное поручение оформляется вынесением определения суда. В случае отсутствия договора об оказании правовой помощи по гражданским делам между Республикой Казахстан и государством, на территории которого находится доказательство, суд отказывает в удовлетворении ходатайства о направлении судебного поручения (Комментарий Верховного Суда к ГПК РК).

В определении о судебном поручении кратко излагаются существо рассматриваемого дела, сведения о сторонах, указываются обстоятельства, подлежащие выяснению, доказательства, которые должен собрать суд, выполняющий поручение (ч.3 ст.74 ГПК РК).

Определение о судебном поручении обязательно для суда, кому оно адресовано. Судебное поручение должно быть исполнено в течение одного месяца со дня поступления его в суд.

Исполнение судебного поручения производится в судебном заседании: суд получает объяснения участвующих в деле лиц, допрашивает свидетеля, исследует документы и вещественные доказательства.

О совершенном в порядке выполнения судебного поручения процессуальном действии составляется протокол судебного заседания либо отдельного процессуального действия (часть вторая статьи 96 ГПК). При этом судом могут быть собраны материалы: письменные объяснения участвующих в деле лиц, письменные материалы свидетеля (статья 205 ГПК), заключение специалиста (часть четвертая статьи 77 ГПК), составленные при осмотре вещественных доказательств схемы, замеры и др. (Комментарий Верховного Суда к ГПК РК).

Суд, рассматривающий дело и направивший судебное поручение в пределах территории Республики Казахстан вправе приостановить производство по делу согласно ст.273 ГПК РК. Если же судебное поручение отправлено в иностранное государство, то суд, направивший поручение обязан приостановить производство по делу согласно ст.272 ГПК РК.

Судья

Бостандыкского районного суда г.Алматы Капарова А.К.