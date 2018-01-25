Ратифицированы поправки об избежании двойного налогообложения между Индией и Казахстаном

В ходе пленарного заседания Сенат Парламента РК ратифицировал протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Индия о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Индия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации министра финансов Бахыта Султанова, предложенный документ позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией. Во-вторых, применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблений положениями Конвенции. В-третьих, предотвращать налоговое уклонение путем расширения сотрудничества налоговых служб по взысканию задолженностей налоговыми органами.

«Вместе с тем, протоколом внесены изменения в термин «Казахстан», актуализированы наименования казахстанских налогов, на которые распространяется Конвенция, уточнены положения ряда статей», - сказал министр финансов.

Концептуальные изменения, по его словам, касаются обложения налогом нерезидентов на территории Казахстана, при разведке природных ресурсов.

«В частности, протоколом внесены изменения, позволяющие облагать налогом доходы нерезидента через 6 месяцев при разведке природных ресурсов или услуг, связанных с выполнением этих работ», - пояснил глава Минфина.

Действующая Конвенция между двумя государствами была подписана 9 декабря 1996 года в Нью-Дели и ратифицирована 3 июля 1997 года.

Лаура Тусупбекова