Бывший врач сборной США по гимнастике приговорен к 175 годам тюрьмы за домогательства

Председательствующая на процессе судья Розмари Акилина назвала действия Нассара "отвратительными" и "не имеющими никакого отношения к спортивной медицине"

Бывший врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Прямую трансляцию из зала суда в Лансинге (штат Мичиган) вела телекомпания CNN.

Председательствующая на процессе судья Розмари Акилина назвала действия Нассара "отвратительными" и "не имеющими никакого отношения к спортивной медицине". "Вы недостойны выйти за двери тюрьмы, - заявила она. - Я только что подписала вам смертный приговор".

Ранее Нассар признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 человек. Всего в насилии Нассара обвинили в общей сложности 156 женщин. Сам он в ноябре прошлого года признался в суде в штате Мичиган в том, что домогался нескольких несовершеннолетних девушек, пишет ТАСС.

В прошлом году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера большой архив соответствующих материалов.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку бывшего главы Федерации гимнастики США Стива Пенни.