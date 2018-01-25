В Приозерске за убийство сослуживца осудили солдата

К 4 годам лишения свободы приговорен 20-летний солдат войсковой части Министерства обороны № 44841, дислоцирующейся в Приозерске Карагандинской области, за избиение сослуживца, в результате чего тот скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Признать подсудимого Байзак Береке Бакытжанулы виновным в совершении преступления по части 4 статьи 440 УК РК «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее смерть человека» и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года», - огласил приговор судья военного суда Карагандинского гарнизона Айдар Исабеков.

Отбывать наказание солдат будет в колонии средней безопасности.

По версии следствия, 21 сентября 2017 года между солдатами произошла ссора. Они подрались в комнате для чистки обуви на территории войсковой части. От полученных травм 19-летний призывник из Южно-Казахстанской области Жексембай Е.Н. скончался в больнице. Его тело было отправлено на родину в Южно-Казахстанскую область. Он был зачислен в ряды Вооруженных сил весенним призывом 2017 года из ЮКО.

Айнур Балакешова

Фото с сайта 1ul.ru