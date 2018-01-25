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В Японии из-за сильного снегопада люди ночевали в поездах

25 января 2018, 11:29

Почти двум тысячам японцев пришлось ночевать в скоростных поездах.

Почти две тысячи человек ночевали в скоростных поездах "синкансэн" в Японии на вокзалах городов Токио, Нагоя и Осака, сообщает vesti.ru.

Из-за сильного снегопада поезда следовали с большими задержками – до трех с половиной часов. Люди, которые ехали поздним рейсом, не успели сделать пересадку и застряли на железнодорожных станциях.

Железнодорожная компания JR нашла необычный выход: пассажирам предложили переночевать в вагонах. Для этого на станциях оставили несколько экспрессов.

В ближайшее время последствия стихии ликвидируют и движение восстановится, заявили железнодорожники.

Снежная буря обрушилась на несколько районов Японии 22 января. В Токио за сутки выпало более 20 сантиметров снега, из-за чего случился транспортный коллапс.

Фото: Зеркало недели


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