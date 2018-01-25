В Японии из-за сильного снегопада люди ночевали в поездах
Почти двум тысячам японцев пришлось ночевать в скоростных поездах.
Почти две тысячи человек ночевали в скоростных поездах "синкансэн" в Японии на вокзалах городов Токио, Нагоя и Осака, сообщает vesti.ru.
Из-за сильного снегопада поезда следовали с большими задержками – до трех с половиной часов. Люди, которые ехали поздним рейсом, не успели сделать пересадку и застряли на железнодорожных станциях.
Железнодорожная компания JR нашла необычный выход: пассажирам предложили переночевать в вагонах. Для этого на станциях оставили несколько экспрессов.
В ближайшее время последствия стихии ликвидируют и движение восстановится, заявили железнодорожники.
Снежная буря обрушилась на несколько районов Японии 22 января. В Токио за сутки выпало более 20 сантиметров снега, из-за чего случился транспортный коллапс.
Фото: Зеркало недели
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