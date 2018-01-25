Избавить казахстанцев от онлайн-кредитования под 1000% просит сенатор

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Сергей Ершов обратился с депутатским запросом к Генеральному прокурору РК по поводу необходимости проверки онлайн-компаний, выдающих займы в интернете, передает корреспондент Zakon.kz.

«В комитет по социально-культурному развитию и науке Сената обратились представители Ассоциации финансистов Казахстана с просьбой решить вопрос законодательного регулирования деятельности онлайн-компаний, предоставляющих займы. Так, в последнее время, казахстанское общество столкнулось с таким явлением как онлайн-займы, предоставляемые небольшими компаниями населению от 700 до 1000% процентов годовых», - сказал он.

Как отметил парламентарий, эти займы не ограничены по процентной ставке, размерам штрафов и пени. По его словам, подписание договора займа происходит путем простого нажатия определенных ссылок на интернет-сайте онлайн-компаний.

«Идентификация клиента осуществляется поверхностно, кредит может получить любой гражданин, в каком бы состоянии он бы ни находился - в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или под принуждением. Нормы закона РК о микрофинансовых организациях, регулирующие общественные отношения, связанные с осуществлением деятельности по предоставлению микрокредитов, не распространяются на такие виды операций и не защищают заемщиков данных компаний», - пояснил сенатор.

С. Ершов уточнил, что онлайн-компании по предоставлению займов находятся вне законодательного и государственного регулирования, и их деятельность не регулируется соответствующими уполномоченным госорганами.

«Более того, интернет-сайты онлайн-компаний собирают данные о кредитных картах, защитные коды кредитных карт, а также кредитные истории граждан страны. Без их письменного согласия и подписания со стороны граждан каких-либо разрешительных документов о сборе о них информации, что является нарушением пункта 1 статьи 25 закона РК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК», - отметил депутат.

В связи с этим, по его мнению, назрела необходимость в соответствующей проверке деятельности онлайн-компаний на предмет соблюдения ими требований законодательства РК, в том числе законности предоставления займов и сбора информации о гражданах РК.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: praviladeneg.ru.