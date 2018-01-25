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Цены на нефть побили рекорд за последние четыре года

25 января 2018, 11:43

Подогрела нефтяные котировки американская статистика.

Техасская WTI обновила трехлетний максимум, накануне перешагнув отметку в 65 долларов за бочку. И, видимо, очередной рекорд не за горами: сейчас баррель уже прибавляет почти процент, торгуясь по 66 долларов и 19 центов, сообщает vesti.ru.

Североморская Brent не отстает. Впервые с 3 декабря 2014 года ее цена составила 71,01 за баррель.

Подогрела нефтяные котировки американская статистика: запасы коммерческой нефти в Штатах за неделю упали больше чем на миллион баррелей до четырехсот одиннадцати миллионов. Таких низких показателей не было с февраля 2015 года. Кроме того, управление энергетической информацией США отметило, что страны ОПЕК и примкнувшие к сделке производители достигли поставленных целей по сокращению добычи. Аналитики управления также отмечают, что сокращение запасов происходит на фоне глобального экономического роста, который должен подстегнуть спрос на черное золото.

Фото: Вести Экономика


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