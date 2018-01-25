В частности, преамбула изложена в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «О трансфертном ценообразовании» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» ПРИКАЗЫВАЮ:»;

Отчетность по мониторингу сделок «Экспорт товаров (работ, услуг)» согласно приложению 1 изложена в новой редакции согласно приложению 1 к приказу;

Отчетность по мониторингу сделок «Импорт товаров (работ, услуг)» согласно приложению 2 изложена в новой редакции согласно приложению 2 к приказу.

Участники сделок по товарам (работам, услугам), международные деловые операции по которым подлежат мониторингу сделок, представляют отчетность по мониторингу сделок «Экспорт товаров (работ, услуг)» по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам и отчетность по мониторингу сделок «Импорт товаров (работ, услуг)» по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее - формы отчетности по мониторингу сделок) в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет государственных доходов) не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, в соответствии с настоящими Правилами. Отчетным периодом является календарный год.

Заполненные формы отчетности по мониторингу сделок представляются в электронном виде, допускающем компьютерную обработку информации, - посредством системы приема и обработки налоговой отчетности органов государственных доходов.

Формы отчетности по мониторингу сделок заверяются электронной цифровой подписью.

Датой представления в электронном виде форм отчетности по мониторингу сделок в Комитет государственных доходов является дата принятия центральным узлом системы приема и обработки налоговой отчетности органов государственных доходов, указанная в уведомлении.

Формы отчетности по мониторингу сделок, представленные в Комитет государственных доходов посредством системы приема и обработки налоговой отчетности органов государственных доходов до двадцати четырех часов последнего дня срока, установленного настоящими Правилами для сдачи форм отчетности по мониторингу сделок, считаются представленными в срок.

При представлении форм отчетности по мониторингу сделок в электронном виде Комитет государственных доходов, не позднее двух рабочих дней со дня принятия системой приема и обработки налоговой отчетности органов государственных доходов, направляет участнику сделки электронное уведомление о принятии или непринятии форм отчетности по мониторингу сделок указанной системой.

Формы отчетности по мониторингу сделок считаются не представленными в Комитет государственных доходов, если:

1) не соответствуют формам, установленным настоящими Правилами;

2) не указан или неверно указан код органа государственных доходов;

3) не указан или неверно указан идентификационный номер;

4) не указан налоговый период;

5) отсутствует или недостоверна электронная цифровая подпись;

6) нарушены требования части пятьдесят первой пунктов 10 и 11настоящих Правил;

7) нарушена структура электронного формата форм отчетности по мониторингу сделок.

В случае обнаружения технических ошибок в программном обеспечении органов государственных доходов, которые влияют на своевременность представления форм отчетности по мониторингу сделок в электронном виде, Комитет государственных доходов продлевает срок представления форм отчетности по мониторингу сделок на период не более шести месяцев со срока, установленного для представления таких форм отчетности.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.