В ЮКО в селе Ащысай запустят горнодобывающее предприятие

На сегодня ведется разработка проектно-сметной документации, а в феврале-марте месяце завод будет перерегистрирован и узаконен.

В Южно-Казахстанской области в селе Ащысай города Кентау к концу года запустят горнодобывающее предприятие. На сегодняшний день в этом направлении инвестировано 120 млн. тенге. Данные средства направлены на покупку здания, находящегося в залоге и оформления документации. На момент ввода в эксплуатацию данного предприятия планируется трудоустроить около 200 человек. Об этом на отчетной встрече перед жителями села рассказал аким города Кентау Абдибакыт Макулбаев, сообщает пресс-служба акима города.

По словам директора ТОО «Ащысайский горно-обогатительный комбинат» Нысанбая Кенжебаева, на сегодня ведется разработка проектно-сметной документации, а в феврале-марте месяце завод будет перерегистрирован и узаконен.

«Все требования по охране природы будут адаптированы в соответствии стандартам. Для выполнения этой работы нужно определенное время. Проект будет реализован в рамках принятой программы по развитию недропользования. Кроме того, в рамках этого проекта планируется трудоустроить около 200 человек. Предприятие намерены запустить в конце года», - сказал Н.Кенжебаев.

Вместе с тем, глава города подчеркнул необходимость обучить до конца года местное населения по специальным программам для соответствия специальностям.

Наряду с этим, ответив на отчетной встрече на вопросы местных жителей, А.Макулбаев рассказал о выполненных в прошлом году работах и озвучил предстоящие задачи.