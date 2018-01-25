Герой передачи "Пусть говорят" скончался в Турции

Жительница Анталии Гюльсум Кабадайы, взявшая на опекунство молодого парня Умута, примерно 10 лет назад попавшего в автокатастрофу, на днях заявила о его гибели, сообщает Newsturk.ru.

13 января состояние Умута после вечернего кормления резко ухудшилось, запал язык и он начал терять сознание, после чего на машине скорой помощи его доставили в один из частных госпиталей района Коньяалты.

Все эти 10 дней Умут находился в отделении реанимации на подключенном аппарате искусственного дыхания. Из-за острой почечной недостаточности также проводился диализ.

“ Утром 23 января врачи сказали, что потеряли моего сына. Мне очень жаль. Я сделала все, что в моих силах, но мне не удалось его спасти”, – сообщила Гульсум журналистам, добавив, что захоронение пройдет на днях в поселке Коркутели, где он жил последние годы.

Об этом юноше в свое время многое писалось и говорилось как в Турции, так и в России. В 2008 году в Анталье неизвестный молодой человек попал под машину, и в крайне тяжелом состоянии, без документов, был доставлен в Университетскую больницу – шансов, на то, что он выживет, практически не было. В больнице его случайно увидела турчанка Гюльсум Кабадайи и, проникшись состраданием, решила взять к себе.

Предполагается, что юноша родом из России, поскольку в один момент он отреагировал на русскую речь. После того как трагическая история Умута и его героический приемной матери стала темой популярной передачи «Пусть говорят» на российском Первом канале, к Гюльсум часто приезжали безутешные родители из России в надежде на то, что Умут окажется их сыном, которого они когда-то потеряли.

Фото: Мир путешествий