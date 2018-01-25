9 кислородных и газовых баллонов вынесли из горящего СТО в Алматы

Пожар в СТО в Алматы потушен, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Напомним, 25 января в 10:20 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении СТО по пр.Райымбека 517. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова через 8 минут, в 10:28 часов. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова.

"Как выяснилось, произошло горение складского помещения с запчастями на втором этаже станции технического обслуживания. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на другое СТО и складские помещения. В ходе тушения пожара эвакуировано 6 кислородных и 3 газовых баллонов. Пожар локализован в 11:03 часов и ликвидирован в 11:31 часов", - сообщили в ДЧС.

Площадь пожара составила 160 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.