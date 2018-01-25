В частности, для обеспечения объективности и прозрачности, а также в целях предоставления равных возможностей всем кандидатам при органе управления образования, объявившем Конкурс, создается Конкурсная комиссия (далее - Комиссия). Комиссия состоит из нечетного количества членов, численностью не менее пяти человек, состав которой утверждается приказом руководителя органа управления образования. В состав Комиссии входят представители органов управления образования, методических структур, родительской общественности, общественных объединений по вопросам образования. Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются из числа членов Комиссии. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и секретарем. Заседание Комиссии считается состоявшимся, а его решение правомочным, если на нем присутствовали не менее 2/3 членов от общего состава Комиссии. Комиссия определяет сроки, место и порядок проведения Конкурса, составляет текст объявления о конкурсном замещении, обеспечивает публикацию объявления в средствах массовой информации, на официальном сайте органа управления образования. Текст объявления содержит следующую информацию: 1) наименование органа, объявившего Конкурс; 2) название должности, на которую объявлен Конкурс; 3) полное наименование учреждения образования с указанием местонахождения, краткого описания его деятельности; 4) квалификационные требования, предъявляемые к кандидату на должность; 5) должностные обязанности руководителя учреждения среднего образования; 6) размер должностного оклада; 7) дату и место проведения Конкурса; 8) сроки подачи и место приема заявок на участие в Конкурсе; 9) перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе; 10) контактные телефоны, электронные адреса для уточнения информации. Для участия в Конкурсе кандидатам на должность руководителя государственных учреждений среднего образования требуется: 1) высшее (или послевузовское) педагогическое образование; 2) стаж педагогической работы не менее пяти лет, в том числе стаж на руководящей должности не менее одного года, в малокомплектной школе не менее трех лет педагогической работы, стаж работы на руководящей должности не требуется; 3) наличие первой или высшей квалификационной категории (за исключением государственных служащих, работников ВУЗов, методических служб); 4) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697); 5) справка об отсутствии судимости. Орган управления образованием осуществляет прием следующих документов на замещение вакантной должности в течение семи рабочих дней со дня выхода объявления: 1) заявление на участие в конкурсе на имя руководителя органа управления образованием с указанием места регистрации, фактического места проживания, контактных телефонов; 2) копию документа, удостоверяющего личность; 3) копию документа об образовании; 4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность; 5) личный листок по учету кадров и фото; 6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений; 7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при её наличии); 8) документ о прохождении медицинского освидетельствования; 9) справку об отсутствии судимости; 10) Перспективный План развития школы. Копии документов, представленных для участия в Конкурсе, заверяются нотариально или кадровой службой с места работы. При предоставлении неполного пакета документов предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил кандидату отказывается в приеме документов на участие в Конкурсе. Для участия в Конкурсе кандидат вправе предоставить на рассмотрение органу управления образованием материалы о его профессиональных достижениях, повышении квалификации, научных исследованиях, обобщении собственного педагогического опыта, наградах. Конкурс проводится в четыре этапа: 1) квалификационная оценка участников конкурса; 2) согласование кандидатов с Попечительским советом школы (далее - Попечительский совет); 3) согласование кандидатов с органами управления образованием области (за исключением городов республиканского значения, столицы); 4) собеседование на заседании Конкурсной комиссии органа управления образованием. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.