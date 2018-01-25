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Внесены изменения в Правила конкурсного замещения руководителей государственных учреждений среднего образования
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Аннотация к документу: Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 619 «О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 57 «Об утверждении Правил конкурсного замещения руководителей государственных учреждений среднего образования» (не введен в действие)
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В частности, для обеспечения объективности и прозрачности, а также в целях предоставления равных возможностей всем кандидатам при органе управления образования, объявившем Конкурс, создается Конкурсная комиссия (далее - Комиссия).
Комиссия состоит из нечетного количества членов, численностью не менее пяти человек, состав которой утверждается приказом руководителя органа управления образования.
В состав Комиссии входят представители органов управления образования, методических структур, родительской общественности, общественных объединений по вопросам образования.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются из числа членов Комиссии.
Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и секретарем.
Заседание Комиссии считается состоявшимся, а его решение правомочным, если на нем присутствовали не менее 2/3 членов от общего состава Комиссии.
Комиссия определяет сроки, место и порядок проведения Конкурса, составляет текст объявления о конкурсном замещении, обеспечивает публикацию объявления в средствах массовой информации, на официальном сайте органа управления образования.
Текст объявления содержит следующую информацию:
1) наименование органа, объявившего Конкурс;
2) название должности, на которую объявлен Конкурс;
3) полное наименование учреждения образования с указанием местонахождения, краткого описания его деятельности;
4) квалификационные требования, предъявляемые к кандидату на должность;
5) должностные обязанности руководителя учреждения среднего образования;
6) размер должностного оклада;
7) дату и место проведения Конкурса;
8) сроки подачи и место приема заявок на участие в Конкурсе;
9) перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе;
10) контактные телефоны, электронные адреса для уточнения информации.
Для участия в Конкурсе кандидатам на должность руководителя государственных учреждений среднего образования требуется:
1) высшее (или послевузовское) педагогическое образование;
2) стаж педагогической работы не менее пяти лет, в том числе стаж на руководящей должности не менее одного года, в малокомплектной школе не менее трех лет педагогической работы, стаж работы на руководящей должности не требуется;
3) наличие первой или высшей квалификационной категории (за исключением государственных служащих, работников ВУЗов, методических служб);
4) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
5) справка об отсутствии судимости.
Орган управления образованием осуществляет прием следующих документов на замещение вакантной должности в течение семи рабочих дней со дня выхода объявления:
1) заявление на участие в конкурсе на имя руководителя органа управления образованием с указанием места регистрации, фактического места проживания, контактных телефонов;
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) копию документа об образовании;
4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
5) личный листок по учету кадров и фото;
6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;
7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при её наличии);
8) документ о прохождении медицинского освидетельствования;
9) справку об отсутствии судимости;
10) Перспективный План развития школы.
Копии документов, представленных для участия в Конкурсе, заверяются нотариально или кадровой службой с места работы.
При предоставлении неполного пакета документов предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил кандидату отказывается в приеме документов на участие в Конкурсе.
Для участия в Конкурсе кандидат вправе предоставить на рассмотрение органу управления образованием материалы о его профессиональных достижениях, повышении квалификации, научных исследованиях, обобщении собственного педагогического опыта, наградах.
Конкурс проводится в четыре этапа:
1) квалификационная оценка участников конкурса;
2) согласование кандидатов с Попечительским советом школы (далее - Попечительский совет);
3) согласование кандидатов с органами управления образованием области (за исключением городов республиканского значения, столицы);
4) собеседование на заседании Конкурсной комиссии органа управления образованием.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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