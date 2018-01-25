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Компания BMW показала серийное купе 8-Series

25 января 2018, 12:10

Мировая премьера флагманской модели состоится «в течение 2018 года».

Стоит отметить, что перед нами не концепт, а предсерийный прототип нового флагманского купе BMW 8-Series. То есть, в таком виде автомобиль поступит в продажу. Как рассказали представители баварского бренда, в настоящее время машина проходит обширные тестовые испытания на итальянском автодроме Aprilia.

Четырехкилометровый трек в форме удлиненного овала имеет крутые повороты, которые помогают немецкой компании BMW отточить характеристики разгона, торможения и рулевого управления новой «восьмерки». Итоговая цель – найти оптимальные настройки силовой установки, трансмиссии и подвески новейшей модели.

Клаус Фройлих, член правления подразделения по исследованиям и разработкам BMW, рассказывает:

«Тестовые заезды в самых тяжелых условиях показывают, что мы двигались в правильном направлении с нашей концепцией для новой BMW 8 Series Coupe. Уже достигнутые значения динамики по-настоящему впечатляют. Наши клиенты и поклонники могут рассчитывать на истинный спорткар».

В пресс-релизе немецкого бренда BMW нет информации о дате и месте официальной премьеры нового купе 8-Series Coupe. На этот счёт лишь отмечено: «в течение 2018 года». Однако известно, что в ближайшие выходные, в рамках суточного марафона Дайтоне (Rolex 24 At Daytona) состоится премьера гоночного купе BMW M8 GTE.

В компании подчёркивают тот немаловажный факт, что гражданская машина BMW 8-Series Coupe разрабатывается одновременно с гоночным купе BMW M8 GTE. Одновременно с этим компания ведёт работы по «заряженной» модели BMW M8.

Via livecars


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