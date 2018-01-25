В Сирии сбили самолет ВВС Турции
Cамолет был сбит у села Шехурзе (район Шие) кантона Африн.
Самолет ВВС Турции был сбит бойцами курдских отрядов на севере Сирии, сообщает Vesti.ru.
В районе Африна (на севере Сирии) бойцы курдских отрядов народной самообороны сбили самолет ВВС Турции. 20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь", направленную на ликвидацию военизированных курдских формирований на севере Сирии.
Cамолет был сбит у села Шехурзе (район Шие) кантона Африн.
Ранее турецкие военные нанесли несколько авиаударов по позициям курдов, их убежищам и хранилищам вооружения и оборудования.
Фото: Life.ru
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