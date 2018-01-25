Регулировать выбросы промпредприятий Темиртау в зависимости от погоды предложил Ерлан Кошанов

Ерлан Кошанов обратился к компании с просьбой сделать доступной информацию о показаниях датчиков у источников загрязнения для служб экологического контроля и общественности.

В Темиртау Карагандинской области на расширенном совещании по экологической обстановке обсудили возможность регулирования выбросов промышленных предприятий в зависимости от погоды.

«Я раньше работал на промышленном предприятии. В то время объёмы выбросов регулировались с учетом погодных условий. Если штиль, то и мощности производства снижались на 15-20%. Сегодня эта норма работает?», - обратился к участникам совещания аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Прежде этим вопросом занимался Казгидромет. Сегодня по-прежнему существует прогноз неблагоприятных метеоусловий (НМУ), но на законодательном уровне отсутствует норма регулирования промышленного производства.

Этот же вопрос подняли независимые экологи.

«Неблагоприятные метеоусловия полностью игнорируются и предприятиями, и государственными уполномоченными органами, - заявил директор ОО «ЭкоМузей» Дмитрий Калмыков. - Я сегодня зашел на сайт Казгидромета, там написано: 24 января в Караганде неблагоприятные метеорологические условия, ведущие к накоплению загрязняющих веществ. То есть информация выдается, но никто на нее не реагирует».

По сведениям областного Департамента экологии, в 2017 году общий объем выбросов вредных веществ в атмосферу составил около 290 тыс. тонн. Львиная доля приходится на промышленные предприятия. Основным загрязнителем является АО «АрселорМиттал Темиртау», вклад которого – больше 221 тыс. тонн, или 77%.

Ерлан Кошанов обратился к компании с просьбой сделать доступной информацию о показаниях датчиков у источников загрязнения для служб экологического контроля и общественности. Он поручил акимату Темиртау по государственному социальному заказу организовать общественный мониторинг за состоянием окружающей среды в городе.

Напомним, в начале января в социальных сетях распространялись фотографии с почерневшим снегом в Темиртау. Ситуация с экологией получила большой резонанс. Неравнодушные жители Темиртау объединились в инициативную группу. Аким города обратился с письмом в Департамент экологии области с просьбой разобраться в ситуации. В акимате области создали рабочую группу для изучения экологической обстановки.