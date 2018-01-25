Приз Google за первый частный полет на Луну не достанется никому

Компания Google объявила о досрочном завершении конкурса Lunar X Prize, объявленного в 2007 году. Соревнование, условия которого подразумевали доставку на Луну первого частного исследовательского аппарата, не выявило победителя. Организаторы премии признали, что ни один из пяти оставшихся участников не успеет запустить луноход на спутник Земли к концу марта, поэтому призовые в размере $20 миллионов не достанутся никому, сообщает vesti.ru.

"Сегодня мы объявляем, что после консультаций, проведенных с нашими командами за последние несколько месяцев, запуска к 31 марта 2018 года не будет, и наш главный приз останется невостребованным", — сообщили в Google. В компании выразили разочарование в связи с отсутствием победителя, но подчеркнули, что конкурс не прошел зря.

Today, we announce that after consulting our teams over the last few months, that there will not be a launch by March 31st, 2018, and our grand prize will go unclaimed. We are exploring a number of ways to proceed, to continue to support our teams: https://t.co/n2jQ8lKWcX — Google Lunar XPRIZE (@glxp) 23 января 2018 г.

Как сказали учредители премии Питер Диамандис и Маркус Шинглс, Lunar X Prize "изменила представления о том, что посадка на Луну — компетенция одних только органов власти. Теперь этого же могут достичь и малые команды предпринимателей, инженеров и новаторов со всего мира".

О проведении конкурса на высадку первого частного лунохода было объявлено в 2007 году. Он должен был завершиться в конце 2014-го, но впоследствии Google несколько раз смещала дедлайн. На главный приз претендовали 25 участников, а в финал вышли 5 компаний: американская Moon Express, которая ставит своей целью добычу полезных ископаемых на поверхности Луны, израильская SpaceIL, индийская TeamIndus, японская Hakuto и международная команда инженеров Synergy Moon.

Ни один "частник" и близко не подобрался к скорой высадке аппарата на Луну. Как пишет The New York Times, у SpaceIL и TeamIndus закончилось финансирование в конце прошлого года, Hakuto рассчитывала на транспортировку своего лунохода в партнерстве с индийцами, а Moon Express не успела открыть фабрику, где будет собираться посадочный модуль.