В соответствии с подпунктом 17) статьи 90-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года утверждена Методика оценки экономической концентрации на финансовых рынках.

В частности, основаниями проведения оценки экономической концентрации на финансовых рынках являются поступление в ведомство:

1) ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию на финансовых рынках, представленного заявителем по форме согласно приложению 1 к Методике (далее - ходатайство);

2) уведомления о совершенной экономической концентрации на финансовых рынках при совершении сделок, предусмотренных подпунктами 4) и 5) пункта 1 статьи 201 Кодекса, представленного заявителем по форме согласно приложению 2 к Методике (далее - уведомление).

В течение сорока календарных дней (с правом приостановления сроков в соответствии с пунктами 3 и 5 статьи 205 Кодекса) проведение ведомством оценки экономической концентрации на финансовых рынках, при рассмотрении ходатайства включает следующие этапы:

1) проверка полноты и достоверности прилагаемых к ходатайству документов и сведений предусмотренных статьей 204 Кодекса;

2) проведение анализа состояния конкуренции в отношении финансовых организаций при совершении экономической концентрации на финансовых рынках в случае, если лица, участвующие в сделке (группа лиц), осуществляют деятельность по реализации аналогичных или взаимозаменяемых финансовых услуг и (или) наличия признаков ограничения конкуренции;

3) расчет показателей ограничения конкуренции на финансовом рынке при выявлении признаков ограничения конкуренции, в том числе при возникновении или усилении доминирующего положения на финансовых рынках;

4) принятие ведомством решения по результатам оценки экономической концентрации на финансовых рынках.

При этом не является ограничением конкуренции при совершении экономической концентрации заключение сделок, связанных с обеспечением финансовой стабильности и защитой прав потребителей финансовых услуг.

В течение тридцати календарных дней после поступления в антимонопольный орган уведомления о совершенной экономической концентрации на финансовых рынках, проведение ведомством оценки экономической концентрации в ходе рассмотрения уведомления включает следующие этапы:

1) проверка полноты и достоверности прилагаемых к уведомлению документов и сведений предусмотренных статьей 207 Кодекса;

2) рассмотрение договора или иного документа, подтверждающего совершение экономической концентрации на финансовых рынках;

3) рассмотрение экономической концентрации на предмет ограничения конкуренции, в том числе путем возникновения или усиления доминирующего положения на финансовых рынках;

4) принятие ведомством решения по уведомлению в соответствии со статьей 209 Кодекса.

При оценке экономической концентрации на финансовых рынках в качестве информации, при необходимости используются сведения, полученные:

1) от участников экономической концентрации на финансовых рынках;

2) от Национального Банка Республики Казахстан(далее - НБ РК);

3) от государственного органа, осуществляющего руководство в сфере государственной статистической деятельности.

Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.