Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Женеве дебютирует 625-сильный седан BMW M5 Competition

25 января 2018, 12:35

В такой вариации двигатель автомобиля будет развивать 625 лошадиных сил.

Официально о премьере 4-дверного BMW M5 Competition Package немецкая компания пока не объявляла. О грядущей премьере машины сообщает авторитетное издание Bimmerpost, ссылаясь на собственные источники в руководстве бренда.

Немецкое издание отмечает, что мощность стокового двигателя 4.4 V8 с двумя турбинами на модели BMW M5 Competition Package составит 625 лошадиных сил. Напомним, на «обычном» седане BMW M5 этот движок генерирует 600 сил и 750 Нм. Как изменится крутящий момент новинки, пока неизвестно.

Помимо увеличения мощности, седан BMW M5 Competition Package получит перенастроенное шасси (более жёсткую подвеску), особые колёсные диски из алюминиевого сплава и более эффективные тормозные механизмы.

На что будет способен седан – загадка. В качестве напоминания, 4-дверный BMW M5 нового поколения способен ускоряться с нуля до первой сотни за 3,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 250 км/ч. Если же воспользоваться пакетом M Driver’s Package, электронный «ошейник» будет срабатывать на отсечке 305 км/ч.

Via livecars


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...