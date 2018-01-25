В Женеве дебютирует 625-сильный седан BMW M5 Competition

В такой вариации двигатель автомобиля будет развивать 625 лошадиных сил.

Официально о премьере 4-дверного BMW M5 Competition Package немецкая компания пока не объявляла. О грядущей премьере машины сообщает авторитетное издание Bimmerpost, ссылаясь на собственные источники в руководстве бренда.

Немецкое издание отмечает, что мощность стокового двигателя 4.4 V8 с двумя турбинами на модели BMW M5 Competition Package составит 625 лошадиных сил. Напомним, на «обычном» седане BMW M5 этот движок генерирует 600 сил и 750 Нм. Как изменится крутящий момент новинки, пока неизвестно.

Помимо увеличения мощности, седан BMW M5 Competition Package получит перенастроенное шасси (более жёсткую подвеску), особые колёсные диски из алюминиевого сплава и более эффективные тормозные механизмы.

На что будет способен седан – загадка. В качестве напоминания, 4-дверный BMW M5 нового поколения способен ускоряться с нуля до первой сотни за 3,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 250 км/ч. Если же воспользоваться пакетом M Driver’s Package, электронный «ошейник» будет срабатывать на отсечке 305 км/ч.

Via livecars