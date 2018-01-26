Алматинка со «свежими» правами попала в ДТП

Вечером 25 января в Алматы произошла авария с участием двух автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова. Как стало известно, молодая девушка, буквально на днях получившая водительские права, двигалась по Байтурсынова вниз за рулем автомобиля Toyota Camry. При совершении поворота налево на Сатпаева она не пропустила двигавшийся навстречу BMW X6.

От мощного удара при столкновении BMW отбросило на обочину, где машина сбила дорожные знаки. Toyota Camry развернуло в обратном направлении.

По стечению обстоятельств, в результате аварии никто не пострадал: из-за сильных морозов и позднего времени на обочине, куда вынесло кроссовер, не было людей. Сами участники ДТП также не пострадали.