Пьяный житель Мангистауской области опрокинул на девушку казан с кипящим маслом

В Мангистауской области судят 31-летнего Касыма Жумаханова, который облил кипящим маслом продавщицу привокзальной столовой, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

У 20-летней девушки было обожжено 30 процентов тела и лицо. Пьяный покупатель опрокинул разогретый казан, когда Сымбат Козыбай отказалась продавать ему спиртное.

На процесс пострадавшая пришла в платке, чтобы не показывать изуродованную внешность.

Дебоширу вменяют статью «Причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Экспертизой было доказано, что в день происшествия Жумаханов действительно был в состоянии алкогольного опьянения.

Близкие Сымбат надеются, что он понесет максимально строгое наказание. Если вину подсудимого докажут, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Сам обвиняемый не отрицает, что именно он опрокинул казан. Но говорит, что все произошло случайно. При этом снимать себя журналистам он запретил.

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