Проводница поезда выгнала на мороз пассажирку с внучкой

В Кокшетау проводница поезда сообщением Омск-Караганда выставила на улицу женщину с четырехлетней внучкой, несмотря на мороз, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам снохи потерпевшей Дианы Жунусовой, инцидент произошел 23 января в семь утра на вокзале Кокшетау.

«Как вы знаете, именно в эти дни стояли сильные морозы! Пока власти призывают народ помогать друг другу в такие морозы, другие творят произвол на своих участках работы! Хочу сразу уточнить, почему в такой мороз «не сидится дома»: в среду утром свекровь и дочка должны были быть в посольстве США. Так как все трассы закрыты в такие морозы, безопасный вариант добраться до Астаны - это поезда, электрички.

Они сели в вагон №6. Проводник Роза Мусралимова подошла к ним для проверки билетов. Мама показала ей билеты, удостоверение личности и доверенность на дочу. Когда проводник спросила, где свидетельство о рождении дочери, мама ответила, что есть фото свидетельства на сотке, но оригинала на руках нет, оно в Астане, если будет необходимо, встречающие люди привезут на вокзал свидетельство и я вам его покажу.

Тут проводница начала повышать голос на маму, хамить, будто она украла ребенка. Если на то пошло и у нее появились сомнения насчет мамы, то она должна была позвать старшего проводника или вызвать дежурных полицейских до выяснения обстоятельств! Вместо этого она самовольничала, начала орать на маму и на дочу», — пишет Диана Жунусова.

По ее словам, на просьбу женщины позвать старшего проводника проводница отреагировала агрессивно и начала выгонять их из поезда.

«Более того проводница на этом не остановилась схватила документы и пошла выбросила их из поезда на землю! Потом схватила мамину норковую шубу сумки и выкинула в тамбур продолжая орать «шык! Шык дедим саган!» Мама начала ей в ответ тоже повышать голос «Вы что делаете». Доча моя плачет и говорит «Тетенька не трогайте наши документы и наши вещи! Я хочу поехать к маме и папе в Америку! На что эта «сволочь» (другого слова не нахожу) кричит на мою дочь «ЗАТКНИСЬ!» Унизила, оскорбила маму, запугала мою дочу», — рассказала Диана.

В страхе, что поезд поедет и женщина останется без документов и одежды, она была вынуждена выйти из вагона.

«На улице стоял мороз -42 градуса! Ребенок стоит на улице раздетый и плачет от испуга и мама плача одевала ее! Обе замерзли! Та просто захлопнула дверь вагона и ушла, не осознавая что выгнала в сильный мороз -42 женщину и ребенка.

Благо мир не без добрых людей! С соседнего вагона вышел проводник, услышал и увидел как мама с дочей одевались на морозе и плакали. Документы валялись на земле, он позвал и взял их к себе! Доча замерзла и это при том, что у них был оплаченный билет и места на этот поезд! Тот проводник, что им помог, спустя время нашел им место и устроил, за что я благодарю его от души! Спасибо!», — пишет Диана.

По словам Дианы, она намерена добиваться наказания проводницы.

Отметим, что родственники потерпевшей 24 января, придя на вокзал Астаны, написали заявление на работницу.

Фото: Sputnik Казахстан