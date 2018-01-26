СМИ сообщили о столкновении вертолёта с телевышкой в Украине
Отмечается, что на месте падения вертолёта возник пожар.
В Кременчуге в Полтавской области Украины вертолёт Ми-8 врезался в телевизионную вышку и упал на землю. Об этом сообщает издание «Кременчуцький Телеграфъ» со ссылкой на очевидцев.
Машина зацепила трос от телевизионной вышки, а также высоковольтную линию электропередачи. Как сообщают очевидцы, перед падением вертолёта они увидели вспышку и услышали несколько взрывов.
По предварительным данным, авария произошла в четверг, 25 января, около 19:00 по местному времени. На борту находились три человека.
Отмечается, что на месте падения вертолёта возник пожар.
На месте работают пожарные, полиция и скорая помощь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.