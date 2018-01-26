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СМИ сообщили о столкновении вертолёта с телевышкой в Украине

26 января 2018, 01:04

Отмечается, что на месте падения вертолёта возник пожар.

В Кременчуге в Полтавской области Украины вертолёт Ми-8 врезался в телевизионную вышку и упал на землю. Об этом сообщает издание «Кременчуцький Телеграфъ» со ссылкой на очевидцев.

Машина зацепила трос от телевизионной вышки, а также высоковольтную линию электропередачи. Как сообщают очевидцы, перед падением вертолёта они увидели вспышку и услышали несколько взрывов.

По предварительным данным, авария произошла в четверг, 25 января, около 19:00 по местному времени. На борту находились три человека.

Отмечается, что на месте падения вертолёта возник пожар.

На месте работают пожарные, полиция и скорая помощь.


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