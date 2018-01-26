Стрелки на часах Судного дня приблизились к полуночи

Решение о переводе стрелок было принято из-за усиления напряженности между США и Северной Кореей.

Конец света приближается: на часах без трёх минут полночь. По мнению двух десятков ведущих учёных с мировым именем, человечество находится на грани глобальной катастрофы в результате ядерной войны и глобального изменения климата.

Наша цивилизация может погубить сама себя. Именно об этом пытаются предупредить создатели Часов судного дня, символическом индикаторе близости человечества к глобальной катастрофе. Чем ближе полночь ― тем выше опасность. В четверг, 22 января 2015 года, стрелки на часах перевели с без пяти минут до полуночи на две минуты вперёд.

"Это означает конец света, конец цивилизации, какой мы её знаем, ― заявила исполнительный директор проекта Кеннет Бенедикт (Kennette Benedict) на конференции в Вашингтоне. ― Вероятность глобальной катастрофы очень велика, необходимо предпринять скорейшие действия для её предотвращения".

Часы судного дня были запущены в 1947 году по инициативе создателей первой в мире атомной бомбы и публикуются журналом чикагского университета Bulletin of Atomic Scientists.

С момента создания они были призваны обратить внимание общества на опасность глобальной войны с применением оружия массового поражения и гибели цивилизации вслед за этим. Первоначально на часах отмечалось семь минут до полуночи.

Перевод символических стрелок осуществляется раз в несколько лет. Ближе всего к катастрофе мир находился в 1953 году, когда СССР и США с разницей в 9 месяцев провели испытание термоядерного оружия. Тогда до всеобщей полуночи оставалось лишь две минуты.

Самый оптимистический показатель, 17 минут, был в 1991 году, когда СССР и США подписали договор о сокращении стратегического вооружения. Нынешнее изменение на циферблате 21-е по счёту, не учитывая запуска часов в 1947 году. Более того, начиная с 2007 года, в расчет берётся климатическое состояние планеты.

"Тенденция увеличения выбросов, усиливающих парниковый эффект, в результате сжигания ископаемого топлива ведёт к глобальному нарушению климата, ― говорит член комиссии Ричард Соммервиль (Richard Somerville), климатолог из Института океанографии Скриппса. ― Мы подчёркиваем, что это не связано с политикой и идеологией. Обеспокоенность вытекает из законов, вокруг которых торговаться невозможно. Это законы физики, химии, биологии".

Решение о переводе стрелок принимается советом директоров журнала, при участии 18 Нобелевских лауреатов. Именно глобальное повышение среднегодовой температуры, а также модернизация атомных вооружений всеми членами ядерного клуба стали основными причинами, которые подтолкнули экспертов проголосовать за повышение уровня угрозы.

Между тем, многие специалисты не согласны с нынешней оценкой, называя её крайне мрачной.

"Я подозреваю, что люди рано или поздно "выкарабкаются" из ситуации с климатом, а также разберутся с ядерной напряжённостью. Этому способствует широкая совместная международная деятельность и внутренняя политика многих стран, ― говорит профессор Майкл Оппенхеймер (Michael Oppenheimer), специалист по международным отношениям и геофизике из Принстонского университета (Princeton University).