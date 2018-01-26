Отстраненным от Олимпиады российским спортсменам предложат альтернативу

Российские спортсмены, которые не смогут поехать на Олимпийское игры 2018 года, получат возможность выступить на альтернативных соревнованиях. Об этом рассказал министр спорта Павел Колобков.

«Дополнительно для тех, кто не может выступать на Олимпийских играх, мы будем проводить в России ряд турниров с иностранцами, подберем для них удобное время. Сроки будут согласованы с федерациями. Сейчас мы прорабатываем некие технические детали», — заявил Колобков.

По словам министра, спортсмены должны иметь практику. Он отметил, что запрета на участие в любых других соревнованиях на них не наложено.

Также на сайте Олимпийского комитета России (ОКР) опубликован состав команды «Олимпийские атлеты из России», в который вошли 169 человек. В списке не оказалось биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана и ряда конькобежцев, которые не были приглашены на Игры Международным олимпийским комитетом (МОК).

При этом пресс-служба организации сообщила, что МОК может провести дополнительные расследования по делам российских спортсменов, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх.

Фото: TT News Agency/ Reuters. Источник: Лента.ру