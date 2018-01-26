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В Госдуме предложили создать крипторубль

26 января 2018, 01:38

Принятие проекта не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

Депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о введении в Гражданский кодекс понятия «крипторубль». Документ размещен 25 января в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно проекту, предлагается сделать крипторубль средством платежа на территории России.

«Крипторубль — цифровой финансовый актив (криптовалюта) — аналог рубля, имеющий хождение на территории Российской Федерации, который защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций. Данный цифровой финансовый актив является законным средством платежа, обращается, повсеместно используется и принимается в качестве платежного средства в Российской Федерации», — предлагает Курбанов.

Депутат уточняет, что принятие его проекта не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета и не потребует изменения иных финансовых обязательств государства.

Также Курбанов предложил проект закона «О системе распределенного национального майнинга», которым предлагается регулировать отношений, связанных с производством и оборотом криптовалют на территории России.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости. Источник: Лента.ру


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