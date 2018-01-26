Пользователи Facebook сообщают о проблемах в работе сервиса
По сообщениям юзеров, в настоящее время возникают сложности с авторизацией на сайте и в приложении.
Пользователи социальной сети "Фейсбук" из ряда стран сообщили о сбоях в работе сервиса.
По данным портала Downdetector, проблемы с социальной сетью возникли у жителей Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Румынии, США и Бразилии.
Фото: © REUTERS/Dado Ruvic, источник - Лайф
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.