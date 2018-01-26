Из-за морозов отменили занятия в школах Тараза

Пик морозов в Таразе и Жамбылской области придется на 26 - 27 и вплоть до 29 - 30 января.

В Таразе объявили об отмене школьных занятий для учащихся 1-4 классов, передает МИА «Казинформ».

По данным областного управления образования акимата Жамбылской области, до этого уроки отменяли только в начальных классах школ Мойынкумского и Сарысуского районов. При понижении температуры до минус 25 градусов отменяют занятия в начальных классах, при минус 27 - по девятые классы, пояснили в образовательном ведомстве.

Как сообщили в филиале РГП «Казгидромет», пик морозов в Таразе и Жамбылской области придется на 26 - 27 и вплоть до 29 - 30 января. Для Жамбылской области мороз минус 30 соответствует критерию «сильный» и определяется как «опасное явление» (ОЯ). Мороз минус 35 - «очень сильный» и «стихийное гидрометеорологическое явление» (СГЯ).

Особенно опасно на обдуваемых ветрами горных перевалах Шокпак, Хантау, Кордай. Восточный и северо-восточные ветра 9 - 14 м/с, порывами до 23 мс, создают низовые метели, поземки. По предварительным прогнозам синоптиков, февраль в регионе также обещает быть снежным и морозным с понижением температуры в первых трех декадах ночью до минус 15 - 20.

Фото: Рамблер/новости