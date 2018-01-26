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Пострадавших при пожаре в автобусе в Актюбинской области забрали из больницы прокуроры

26 января 2018, 06:10

Где сейчас находятся оба водителя и пассажир и что им инкриминируют, неизвестно.

Троих казахстанцев, выживших при пожаре в автобусе на трассе «Самара-Шымкент», забрали из больницы прокуроры, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Где сейчас находятся оба водителя и пассажир и что им инкриминируют, неизвестно.

– Троих из них вчера, поздно вечером, прокуратура забрала, это по информации дежурного персонала. Двое пациентов – граждан Узбекистана – они еще находятся у нас. То же самое – закончили лечение, в наших услугах они не нуждаются, и мы готовы хоть сегодня их выписать, - сказал главный врач БСМП г. Актобе Рахимжан Арыстанов.

Чтобы решить вопрос о выписке граждан Узбекистана, врачи обращались в прокуратуру, к следователям и представителям узбекской диаспоры в Актобе. Ну, а пока им приходится держать в больнице здоровых людей как постояльцев. Их охраняют. Трагедия в Актюбинской области унесла жизни 52 человек. Граждане Узбекистана заживо сгорели в автобусе, который направлялся из Шымкента в Казань. Причиной пожара назвали халатное обращение с огнем и техническую неисправность автобуса. Правоохранители хранят молчание, но обещают завтра дать полную информацию о ходе следствия и статусе увезенных из больницы казахстанцев.

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Фото: UZ24.uz


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