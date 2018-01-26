Ситуацию в Сомали обсудили на брифинге СБ ООН

Было отмечено, что сомалийцы все еще сталкиваются с целым рядом сложных политических и гуманитарных проблем.

Основными докладчиками выступили Спецпредставитель Генерального секретаря в Сомали Майкл Китинг и Спецпредставитель Комиссара Африканского союза Франциско Мадейра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба МИД РК.

Спикеры проинформировали о прогрессе, достигнутом новыми федеральными властями Сомали при содействии международного сообщества. Так, несмотря на имеющиеся трудности, была разработана национальная повестка дня, которая предусматривает проведение финансовой реформы, создание новых рабочих мест, вовлечение в политический процесс различных слоев населения, разрешение конфликта и реформу сектора безопасности. Удалось достичь заметных успехов в вопросах политических преобразований и укрепления взаимодействия между центральной властью (Правительством Сомали) и властями на местах, а также улучшения сложной гуманитарной ситуации.

Выступившие особо отметили, что террористическая группа «Аш-Шабаб»* по-прежнему представляет угрозу стабильности и безопасности в стране, ставя под вопрос процесс миростроительства и укрепления государственности в стране. Было отмечено, что сомалийцы все еще сталкиваются с целым рядом сложных политических и гуманитарных проблем, а также с серьезными вызовами в сфере безопасности. В этой связи докладчиками была подчеркнута позитивная роль Миссии Африканского союза, национальных сил безопасности и международных партнеров в Сомали, которые способствуют прогрессу в стране.

Спецпредставители также проинформировали Совет, что в прошлом году в Сомали удалось предотвратить голод. Вместе с тем, в настоящее время наблюдается ухудшение гуманитарной ситуации в связи с засухой.

В своих выступлениях после брифинга члены СБ ООН подтвердили важность ускорения внедрения архитектуры национальной безопасности и последовательного перехода ответственности со стороны Миссии Африканского союза в Сомали к национальным силам безопасности страны.

Постпред Казахстана Кайрат Умаров наряду с членами Совета приветствовал приверженность Сомали политике безопасности, экономическим и политическим реформам, настоятельно призвав правительство Сомали обеспечить диалог на высоком уровне с субъектами федерации для достижения прогресса по ключевым вопросам, включая конституционный обзор, выборы, бюджетный федерализм, а также распределение власти и ресурсов.

Была также выражена озабоченность по поводу сохраняющейся уязвимости миллионов людей, особенно детей и вынужденных переселенцев, из-за постоянной угрозы голода в Сомали, и признана необходимость в значительной поддержке плана гуманитарного реагирования.

* - террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

Фото: пресс-служба МИД РК