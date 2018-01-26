Уголовное наказание за супружескую измену предложили ввести в Таджикистане

Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон рассмотрит предложение о введении уголовного наказания за супружескую измену.

По данным издания, в ходе пресс-конференции с такой инициативой выступил один из журналистов. Он отметил, что в стране участились убийства на почве ревности.

В октябре прошлого года в Таджикистане 56-летний мужчина из села Чоборг нанес 19 ножевых ранений своей бывшей супруге из ревностных побуждений, а в сентябре 51-летний мужчина из Турсунзаде ударил ножом в живот бывшую жену и сбежал.

Источник: Sputnik Таджикистан

Фото: CC0