Facebook рассказала о блокировке миллионов фейковых аккаунтов

Facebook блокирует миллионы фейковых аккаунтов на стадии их регистрации, говорится в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США, сообщает РИА Новости.

Так, в показаниях утверждается, что компания постоянно совершенствует технические системы для выявления и удаления недостоверных учетных записей и сокращения распространения с помощью них материалов, которые нарушают политику Facebook.

"Каждый день мы блокируем миллионы поддельных учетных записей при регистрации, так как наши системы изучают тысячи атрибутов учетной записи и сосредотачиваются на обнаружении поведения, которое трудно замаскировать или подделывать плохим игрокам", — говорится в показаниях Facebook, датированными от 8 января и опубликованными в четверг сенатским комитетом.

Фото: © AP Photo / Invision for Facebook/Darren Abate