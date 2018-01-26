Facebook рассказала о блокировке миллионов фейковых аккаунтов
Компания постоянно совершенствует технические системы для выявления и удаления недостоверных учетных записей.
Facebook блокирует миллионы фейковых аккаунтов на стадии их регистрации, говорится в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США, сообщает РИА Новости.
Так, в показаниях утверждается, что компания постоянно совершенствует технические системы для выявления и удаления недостоверных учетных записей и сокращения распространения с помощью них материалов, которые нарушают политику Facebook.
"Каждый день мы блокируем миллионы поддельных учетных записей при регистрации, так как наши системы изучают тысячи атрибутов учетной записи и сосредотачиваются на обнаружении поведения, которое трудно замаскировать или подделывать плохим игрокам", — говорится в показаниях Facebook, датированными от 8 января и опубликованными в четверг сенатским комитетом.
Фото: © AP Photo / Invision for Facebook/Darren Abate
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.