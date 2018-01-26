МФЦА впервые запускает торги

В период с 29 января по 23 февраля 2018 года Биржа МФЦА планирует провести следующий этап тестирования торговой системы в интенсивном режиме с использованием различных сценариев проведения торгов. В связи с этим оповещаем всех участников рынка о возможности принять участие в указанных тестовых симуляциях, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

Те участники, которые уже имеют собственный торговый интерфейс, но не подключились к среде моделирования Биржи МФЦА, будет возможно временное использование веб-интерфейса Web-Trader для участия в тестовых торгах. Настоятельно рекомендуем участникам рынка проверить возможность подключения собственного торгового интерфейса к тестовой среде Биржи МФЦА, так как это позволит использовать свой собственный торговый интерфейс для тестовых симуляций рынка.

Просим подтвердить готовность участвовать в тестировании системы, выслав контакты ответственных работников на адрес: і.bektybayeva@aix.kz

В дополнении извещаем о том, что Сборник правил Биржи МФЦА правил, включающий правила листинга и торгов, членства и раскрытия информации, размещен на официальном сайте биржи МФЦА www.aix.kz.

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority) приступил к осуществлению регистрации, аккредитации и лицензирования участников МФЦА. На сайте www.afsa.kz вы можете найти нормативную базу МФЦА, формы регистрации и контакты ответственных подразделений.