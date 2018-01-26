В Актобе женщина на восьмом месяце беременности больше трех недель ночевала в подъездах. Татьяна Экштейн спала прямо под лестничной клеткой и выслушивала брань от жильцов, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Люди, несмотря на деликатное положение, выгоняли будущую мать на мороз. Но не все оказались жестокими. Женщине помогли и определили её в Дом мамы.

Почти все время Татьяна, не переставая, плачет. В Доме мамы, куда ее привезли неравнодушные горожане, женщину отмыли, накормили, согрели. Но проблемы остаются. Самая важная – отсутствие документов. Фактически женщина – бомж. О причинах своего бедственного положения она не говорит. Сообщила лишь, что зовут Татьяной Экштейн, родом из небольшого села в Костанайской области. Имени отца ребенка не называет.

Домой вернуться не может: мама умерла в прошлом году, а родственники пьют. Есть 4-летняя дочь, но ее растят бабушка с дедушкой. Татьяна рассказала, что приехала в Актобе, чтобы устроиться поваром в организации, в которой она уже работала. Но якобы ее не приняли из-за беременности. Она на восьмом месяце. По словам врачей, несмотря на плохие условия: холод, отсутствие жилья, нормального питания и бродячий образ жизни, здоровью матери и будущего малыша ничего не угрожает.

– Общее состояние было удовлетворительное, в сознании она была, по внутренним органам было без патологии. Со стороны психологических отклонений я не выявила, беременность нормальная, в сроке, все протекает хорошо, - сказала врач-терапевт поликлиники № 1 г. Актобе Назира Бекешева.

В Доме мамы признались, что не знают, чем могут помочь Татьяне. Мол, она не из их контингента. Да, приют работает с женщинами, оказавшимися в трудном положении. Однако все подопечные желают растить своих детей. А вот Татьяна планов насчет ребенка не строит, и неизвестно, говорит ли о себе правду.

– Со вчерашнего дня у нас работает с ней психолог, состояние очень тяжелое, подавленное. У нее нет целей, она не знает, что завтра будет делать, поэтому не знаем мы, сейчас приняли ее, - рассказала директор «Дом мамы» г. Актобе Тансулу Лакова.

Так что в доме решили, что Татьяна пробудет здесь еще пару дней. А потом беременную и бездомную женщину планируют посадить в поезд и отправить в Костанай. Правда, признаются, что не уверены, доедет ли она до места назначения, или сойдет на первой станции.

Фото: 31 канал