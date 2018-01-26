Nokia разрабатывает гаджет для ранней диагностики рака

Отказавшись от смартфонного бизнеса (нынешние "нокии" делает лицензировавшая бренд HMD Global), финская компания начала осваивать другие ниши, где востребованы электронные гаджеты.

Современные технологии позволяют диагностировать рак за несколько месяцев до того, как заболевание начнет развиваться. Об этом заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, генеральный директор Nokia Раджив Сури, сообщает vesti.ru.

Напомним, отказавшись от смартфонного бизнеса (нынешние "нокии" делает лицензировавшая бренд HMD Global), финская компания начала осваивать другие ниши, где востребованы электронные гаджеты. Одной из них стал веллнесс; Nokia даже купила европейского производителя "умных" устройств для медицины и фитнеса, Withings.

По словам Сури, будущее медицины — это удаленная хирургия с передачей данных по практически исключающим задержки сетям 5G, а также миниатюрные нательные датчики, непрерывно мониторящие состояние организма. Такие устройства, цитирует CNBC главу Nokia, позволят врачам предотвращать многие заболевания еще до того, как они разовьются. Например, сказал Сури, в Nokia считают, что по биомаркерам можно узнать о грядущем заболевании раком за несколько месяцев.

Генеральный директор финской компании рассказал об одном из медицинских гаджетов, которые сейчас разрабатывают в Nokia. Это надеваемый "рукав" с датчиками, способными замерять важные показатели вроде уровня холестерина, молочной кислоты или глюкозы в крови.

Ношение такого устройства, считает Сури, позволит "заполнить пустоту" между визитами к врачу и предоставит профессионалам медицины непрерывный поток данных, позволяющий оценить состояние пациента в динамике.

Еще одна разработка, над которой работают в Nokia — "скорая" с подключением к сети по 5G. Проект разрабатывается совместно с China Mobile Research Institute и направлен на то, чтобы с первых минут попадания пациента в машину провести максимально детальную диагностику и направить данные в больницу. К моменту прибытия туда врачи будут уже "во всеоружии" для проведения операции.