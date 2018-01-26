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Бозшакольский ГОК за год произвел 119 тысяч унций золота

26 января 2018, 08:37

В KAZ Minerals также отмечают, что производство меди на Бозшаколе в 2018 году должно составить 100 тысяч тонн.

119 тысяч унций золота произвел в прошлом году Бозшакольский горнообогатительный комбинат, что почти в двое больше чем в 2016 году, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как сообщили агентству в департаменте корпоративных связей группы KAZ Minerals, за 12 месяцев 2017 года добыча руды на Бозшаколе увеличилась, по сравнению с 2016 годом, на 22% до 34,6 млн тонн.

- Объем переработки вырос на 122%, с 11,1 млн до 24,6 млн тонн руды, по мере наращивания производства на двух фабриках – по переработке сульфидной руды и по переработке каолинизированной руды. Как и ожидалось, среднее содержание меди в переработанной руде снизилось с 0,56% в 2016 году до 0,53% в 2017 году. Производство меди на Бозшаколе в 2017 году – 101,3 тысяч тонн, тогда как в 2016 году было произведено 48 тысяч тонн. Объем произведенного золота – 119 тысяч унций, тогда как в 2016 году было 64,2 тысяч, - говорится в пресс-релизе компании.

В KAZ Minerals также отмечают, что производство меди на Бозшаколе в 2018 году должно составить 100 тысяч тонн.

Фото: pavlodarnews.kz


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