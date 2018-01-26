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В Атырау школьник умер после тренировки по тхэквондо

26 января 2018, 08:42

Выяснилось, что Ислам с 2014 года находился на учете в связи с заболеванием крови.

В Атырау 12-летний мальчик скончался после того, как ему стало плохо на тренировке по тхэквондо, пишет Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Акжайык".

– Ислам пришел на тренировку утром в 9 часов. В начале тренировки мы обычно проводим беседу с детьми, спрашиваем об успеваемости в школе. В тот момент у ребенка признаков заболевания не было. В 9.07 дети начали разминаться, приступили к легкому бегу. Сделав несколько кругов, Ислам подустал и встал в углу спортзала. Я спросил, почему он остановился. Он ответил, что у него болит голова и тошнит. Я подал ему стул. Посидев несколько минут, он возобновил разминку. Я этого не заметил, потому что детей было много – 25-30 человек. Сделав 5-6 кругов, мальчик упал. Мы вызвали «скорую помощь». Врачи приехали, сделали укол и забрали его с собой. Мы поехали в больницу и там нам объявили, что он скончался, - рассказал тренер Фархад Атырауов.

Выяснилось, что Ислам с 2014 года находился на учете в связи с заболеванием крови. Отца и матери у него не было, воспитывался у бабушки. Она в начале текущего месяца (т.е. совсем недавно) привела его в секцию таеквондо и попросила принять его. И тренер согласился, не зная, что мальчик болеет, ведь он был очень подвижный, готовый к занятиям спортом. Группа тренеров проявила солидарность с маленьким спортсменом - оказали всяческую помощь при организации его похорон и поминок.

Фото: Акжайык


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