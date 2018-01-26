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Honda рассекретила обновлённый кроссовер Vezel

26 января 2018, 08:49

Компания Honda Motor Company официально рассекретила обновлённый компактный кроссовер Honda Vezel 2018 модельного года для «домашнего» рынка.

Дизайн экстерьера «посвежевшего» автомобиля Honda Vezel/HR-V не стал откровением, поскольку несколько дней назад в сети появились первые официальные фотографии модели. После рестайлинга кроссовер получил новые светодиодные фары в стиле моделей Acura, новый передний бампер. Изменилась накладка на радиаторной решетке. Как поменялась «корма» и салон – пока неизвестно.

В компании рассказали, что в оснащение обновлённого кроссовера Honda Vezel 2018 модельного года вошёл комплекс систем безопасности Honda Sensing, в который входит адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения, система предотвращения столкновений, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы и система распознавания дорожных знаков.

На японском рынке обновлённый кроссовер Honda Vezel можно будет приобрести в гибридной модификации Sport Hybrid i-DCD. Информации о силовой установке пока нет. Также компания предложит автомобиль с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 131 лошадиная сила. Привод – полный или передний.

Более подробная информация об автомобиле будет озвучена 15 февраля текущего года, когда состоится публичная премьера обновлённого кроссовера Honda Vezel.

Via livecars


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