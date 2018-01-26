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Назван неожиданный вред от одной сигареты в день

26 января 2018, 08:56

Исследователи проанализировали результаты более 140 научных работ, посвященных влиянию вредной привычки на здоровье.

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что даже одной выкуренной сигареты в день достаточно, чтобы увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на 50 процентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The BMJ, пишет Лента.ру.

Исследователи проанализировали результаты более 140 научных работ, посвященных влиянию вредной привычки на здоровье. Оказалось, что те, кто снизил количество выкуриваемых сигарет с 20 до одной в день, лишь на 50 процентов снизили вероятность развития опасных для жизни заболеваний. Риск ишемической болезни сердца составил 48 процентов по сравнению с некурящими. В то же время у тех, кто курит сигарету в день, вероятность развития рака снижается на 95 процентов.

Специалисты предупреждают, что для женщин риск более высок. Из ста женщин, курящих по 20 сигарет в день, на семь человек больше, чем мужчин, пострадают от сердечного приступа или инсульта. Среди тех, кто выкуривает одну сигарету в день — на три человека больше.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости


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