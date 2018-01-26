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В Asus представили графическую док-станцию XG Station Pro

26 января 2018, 09:00

После подключения XG Station Pro даже далеко не самый мощный лэптоп будет способен справляться с высоконагруженными задачами, такими как рендеринг видео и 3D-моделирование.

Компания Asus анонсировала внешнюю графическую док-станцию XG Station Pro, которая позволит превратить обычный ноутбук в игровой. Новинка, разработанная в сотрудничестве с In Win, обладает алюминиевым корпусом, мощной системой охлаждения и подходит для подключения 2,5-слотовых видеокарт, сообщает vesti.ru.

После подключения XG Station Pro даже далеко не самый мощный лэптоп будет способен справляться с высоконагруженными задачами, такими как рендеринг видео и 3D-моделирование. Устройство поддерживает последние модели видеокарт Nvidia и AMD (включая GeForce GTX 10 серии и AMD Radeon RX Vega) и оснащено интерфейсом Thunderbolt 3 с пропускной способностью до Гбит/с. Сам Thunderbolt-кабель длиной 1,5 метра входит в комплект поставки.

Внешний блок питания мощностью 330 Вт размещен вне корпуса, что позволяет не увеличивать температуру внутри устройства. За охлаждение отвечают два вытяжных 120-миллиметровых вентилятора, которые также предотвращают попадание пыли внутри док-станции.

Кроме Thunderbolt 3, XG Station Pro располагает одним портом USB 3.1, сообщили в Asus. Цена и дата поступления новинки в продажу названы не были.


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