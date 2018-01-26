Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание из-за пожара в больнице

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает экстренное совещание в связи с пожаром в больнице города Мильян, где погибли уже 33 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рёнхап.

По данным агентства, число жертв пожара может еще вырасти.

Пожар произошел в пятницу в больнице имени короля Седжона в городе Мильян, когда там находилось около 100 человек. Примерно 40 пострадавшим потребовалась помощь врачей.Как сообщает Рёнхап, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания больницы. Огонь удалось погасить только через 1 час 40 минут.

Фото: © AP Photo / Jung Yeon-Je