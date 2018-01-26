Почему китайские власти арестовали казахстанца

В Китае арестовали казахстанца, когда он попытался пересечь границу. По словам родных, 31-летний Ерсенбек Курмет поехал в гости к родителям с трехлетним сыном. Что сейчас с мужчиной и по какой причине его задержали, никто не знает, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Ребенка полицейские отвезли к бабушке, и сейчас он находится в китайском городе Чугучак. Раньше Ерсенбек тоже проживал в КНР, но затем с семьей приехал на этническую родину, а год назад получил гражданство. Как выяснилось, это уже не первый случай, когда китайские власти берут под стражу казахстанских оралманов.

Связаться с мужем Анаргуль Сайдакымет не может уже две недели. В начале января супруг вместе с сыном поехал навестить родителей в Китай. А позже свекровь сообщила женщине, что Ерсенбек задержан. Трехлетнего внука ей привезли полицейские, о причинах ареста сына говорить отказались. Сейчас родные пребывают в полном недоумении и неведении.

- Гражданство Казахстана мы получили в прошлом году. Когда он поехал к родителям в Китай, его задержали на пункте Бахты, это на границе. Он ехал на своей машине. Мы занимаемся торговлей в Алматы, у нас нет никаких долгов или нарушений. В полиции ничего не объяснили, - сообщила жена Ерсенбека Анаргуль Сайдакымет

В похожей ситуации совсем недавно был и другой казахстанский оралман - Омирбек Бекалы. Мужчина всего на несколько дней поехал в Китай в командировку, а в итоге отсидел 7 месяцев в тюрьме.

- Я был в командировке в Урумчи от лица турфирмы, чтобы обсудить вопросы, связанные со встречей гостей из Китая. Затем поехал к родителям. Потом за мной пришли пятеро полицейских. Обвинили в том, что я якобы направил приглашение четверым для въезда в Казахстан. Меня отпустили в ноябре, вину не доказали, - рассказал Омирбек Бекалы.

В Министерстве иностранных дел подтвердили: Омирбека Бекалы из китайской тюрьмы вызволили при содействии дипломатов. Теперь за их помощью обратилась супруга Ерсенбека Курмет. В ведомстве сейчас выясняют, по какой причине китайские власти задержали гражданина Казахстана.

- Мы получили заявление с необходимыми документами от супруги Ерсенбека Курмета о его задержании в Китае. Сейчас выясняем все обстоятельства этого дела и уже обратились к китайской стороне за разъяснениями. В ближайшее время ожидаем ответа, - сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

Сейчас семья Ерсенбека Курмета находится в Алматы. Его жена намерена обращаться во все инстанции с просьбой помочь в поисках мужа. Ради этого она даже готова поехать в Китай, но опасается, что и ее могут задержать. Трехлетний сын по-прежнему находится у бабушки в китайском городе Чугучак.

Фото: кадр из видео.