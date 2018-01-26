Видео расширенного заседания Верховного Суда РК

В Верховном Суде РК прошло расширенное совещание по итогам работы за 2017 год, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия председатель Верховного Суда Жакып Асанов рассказал о дальнейшем развитии судебно-правовой системы Казахстана.

Посредством видеоконференцсвязи в совещании участвовали местные суды, заместители акимов регионов, представители прокуратуры, адвокатуры и других правоохранительных органов.

Кроме того, участники совещания обсудили актуальные вопросы. К примеру, как завоевать доверие граждан к судам, какими должны быть суды Казахстана в ближайшее время, что может сделать судебная власть и каждый судья в отдельности для вхождения нашей страны в тридцатку развитых стран мира.