Видео расширенного заседания Верховного Суда РК
Верховный Суд подвел итоги работы за 2017 год.
В Верховном Суде РК прошло расширенное совещание по итогам работы за 2017 год, сообщает Zakon.kz.
В ходе мероприятия председатель Верховного Суда Жакып Асанов рассказал о дальнейшем развитии судебно-правовой системы Казахстана.
Посредством видеоконференцсвязи в совещании участвовали местные суды, заместители акимов регионов, представители прокуратуры, адвокатуры и других правоохранительных органов.
Кроме того, участники совещания обсудили актуальные вопросы. К примеру, как завоевать доверие граждан к судам, какими должны быть суды Казахстана в ближайшее время, что может сделать судебная власть и каждый судья в отдельности для вхождения нашей страны в тридцатку развитых стран мира.
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