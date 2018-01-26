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В «КТЖ» прояснили ситуацию по заторам российских вагонов на подъездных путях угольных разрезов

26 января 2018, 09:30

Основной причиной затора на подъездных путях угольных разрезов послужил простой частного российского парка.

В текущем году с первых дней января Национальный перевозчик в полном объеме обеспечивает заявленную погрузку угля с учетом производственных мощностей по выработке сортового угля и инфраструктурных возможностей угольных разрезов, сообщила пресс-служба АО «НК «КТЖ».

С начала года ввиду продолжительных выходных в Российской Федерации по заявкам угольных разрезов увеличено поступление порожнего подвижного состава, в том числе и полувагонов.Содержание парка порожних полувагонов по отношению к декабрю прошлого года увеличено на 3 222 полувагонов в среднем в сутки.

Основной причиной затора на подъездных путях угольных разрезов послужил простой частного российского парка, прибывшего для отгрузки угля на экспорт, тем самым допущено ограничение инфраструктурной возможности в местах погрузки самих угольных разрезов.

Фото: trans-ros.ru.


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