Погоду в большинстве областей Казахстана определяет антициклон
С антициклоном сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, севере местами небольшие осадки.
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 января 2018 год, передает Zakon.kz.
Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель на юго-западе гололед.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усиление ветра 18-23, порывы 30 м/с и более, в Южно-Казахстанской области в горных районах низовая метель.
В Актюбинской области местами усиление ветра 15-20 м/с, в Мугоджарском районе 25, порывы 30 м/с и более. В Жамбылской области местами низовая метель, туман, усиление ветра 15-23 м/с.
В Акмолинской, Костанайской областях местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Алматинской области местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Мангыстауской области – гололед, в Карагандинской области –ветер 15-20 м/с.
В Алматинской, Карагандинской областях местами ожидаются очень сильные морозы. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях – сильный мороз.
В Алматы дневная температура держится - 20, в Астане - 30.
Фото: wbal.com
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