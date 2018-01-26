Погоду в большинстве областей Казахстана определяет антициклон

С антициклоном сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, севере местами небольшие осадки.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 января 2018 год, передает Zakon.kz.

Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель на юго-западе гололед.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усиление ветра 18-23, порывы 30 м/с и более, в Южно-Казахстанской области в горных районах низовая метель.

В Актюбинской области местами усиление ветра 15-20 м/с, в Мугоджарском районе 25, порывы 30 м/с и более. В Жамбылской области местами низовая метель, туман, усиление ветра 15-23 м/с.

В Акмолинской, Костанайской областях местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Алматинской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Мангыстауской области – гололед, в Карагандинской области –ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Карагандинской областях местами ожидаются очень сильные морозы. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях – сильный мороз.

В Алматы дневная температура держится - 20, в Астане - 30.

Фото: wbal.com