Минфин хочет запретить россиянам покупать биткоины напрямую
Законопроект разрешает россиянам покупать, продавать и обменивать криптовалюты исключительно через профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Министерство финансов России опубликовало проект федерального закона "О цифровых финансовых активах", регулирующего рынок криптовалют. Документ вводит официальные определения таким терминам, как майнинг, биткоин, цифровая транзакция и криптовалюта, а также запрещает частным лицам проводить сделки с участием электронных денег без участия посредников, vesti.ru.
С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте ведомства. Согласно ему, криптовалюта — это "вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций", а майнинг — "предпринимательская деятельность, направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты".
Законопроект разрешает россиянам покупать, продавать и обменивать криптовалюты исключительно через профессиональных участников рынка ценных бумаг. В качестве "операторов обмена цифровых финансовых активов" могут выступать только юридические лица, зарегистрированные в РФ и соблюдающие законы "О рынке ценных бумаг" и "Об организованных торгах".
Также Минфин дает определение смарт-контракта и цифрового кошелька. Последний может быть открыт оператором обмена цифровых финансовых активов "только после прохождения процедур идентификации его владельца" в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
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